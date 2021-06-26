فلسطين.. وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة، و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و188 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.1%، ونسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.