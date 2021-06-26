محافظ نينوى يتوعد 'منتسبين أمنيين جهلاء'

بيان للجبوري، ورد لـ الخليج 365، جاء فيه "الى كافة الاجهزة الأمنية .. لوحظ انتشار ظاهرة حمل الأسلحة وخاصة المسدسات على الملابس المدنية وهي ظاهرة مرفوضة رفضا قاطعا وتدل على التخلف والاستهتار من قبل الجهلاء".وشدد على الأجهزة الأمنية كافة، "بإلقاء القبض على كل من يقوم بهذه الممارسة".

وأضاف الجبوري "بلغنا سابقاً الاجهزة الأمنية ان تبلغ افرادها الذين يستلزم واجبهم ارتداء الملابس المدنية بعدم حمل المسدسات بشكل ظاهر للعيان، وعلى الأجهزة الأمنية تفعيل دور المفارز المشتركة لالقاء القبض على المخالفين".

