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محافظ نينوى يتوعد 'منتسبين أمنيين جهلاء'

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بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم السبت، بتفعيل دور المفارز المشتركة لالقاء القبض على منتسبي الأمن الذين يحملون الأسلحة بشكل ظاهر للعيان وهم يرتدون الزي المدني.
بيان للجبوري، ورد لـ الخليج 365، جاء فيه "الى كافة الاجهزة الأمنية .. لوحظ انتشار ظاهرة حمل الأسلحة وخاصة المسدسات على الملابس المدنية وهي ظاهرة مرفوضة رفضا قاطعا وتدل على التخلف والاستهتار من قبل الجهلاء".

وشدد على الأجهزة الأمنية كافة، "بإلقاء القبض على كل من يقوم بهذه الممارسة".

وأضاف الجبوري "بلغنا سابقاً الاجهزة الأمنية ان تبلغ افرادها الذين يستلزم واجبهم ارتداء الملابس المدنية بعدم حمل المسدسات بشكل ظاهر للعيان، وعلى الأجهزة الأمنية تفعيل دور المفارز المشتركة لالقاء القبض على المخالفين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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