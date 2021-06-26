انت الان تتابع خبر الصحة والبيئة توجه كافة المحافظات بتشكيل خلية أزمة طوارئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالبت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، بتشكيل خلية أزمة طوارئ في كل محافظة عراقية، لتوفير الخطط اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.