انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط 4 ارساليات مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، عن ضبط 4 ارساليات مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية.