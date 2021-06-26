انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط 4 ارساليات مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، عن ضبط 4 ارساليات مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 4 ارساليات محملة بمواد متنوعة (سمسم تركي وحبيبات بلاستيك) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ".