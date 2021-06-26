اخبار العالم

الكمارك تضبط 4 ارساليات مخالفة في المنطقة الشمالية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط 4 ارساليات مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، عن ضبط 4 ارساليات مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 4 ارساليات محملة بمواد متنوعة (سمسم تركي وحبيبات بلاستيك) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا