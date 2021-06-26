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تجنبا لخطورة الموجة الثالثة.. الصحة تدعو المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية

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بغداد - ياسين صفوان - دعت وزارة الصحة، اليوم السبت، المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية تجنبا لخطورة الموجة الثالثة لكورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته الخليج 365، ان "وزارة الصحة تدعو المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من حيث لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي مع ضرورة اخذ اللقاحات".

واضاف ان "الدعوة تأتي تجنبا لخطورة الموجة الثالثة لوباء ".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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