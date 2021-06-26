انت الان تتابع خبر تجنبا لخطورة الموجة الثالثة.. الصحة تدعو المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعت وزارة الصحة، اليوم السبت، المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية تجنبا لخطورة الموجة الثالثة لكورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته الخليج 365، ان "وزارة الصحة تدعو المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من حيث لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي مع ضرورة اخذ اللقاحات".
واضاف ان "الدعوة تأتي تجنبا لخطورة الموجة الثالثة لوباء كورونا".
واضاف ان "الدعوة تأتي تجنبا لخطورة الموجة الثالثة لوباء كورونا".