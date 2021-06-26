مقتل جندي أوكراني في قصف نفذه "انفصاليون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي شرقي البلاد، جراء هجوم بقذائف وقنابل شن من أراض يسيطر عليها "انفصاليون" موالون لروسيا.

ويخوض الجيش الأوكراني نزاعا مع "مسلحين انفصاليين" في منطقتي دونتيسك ولوغانسك منذ 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.

وأعلن الجيش في منشور على فيسبوك أن من وصفهم بـ"الانفصاليين" أطلقوا النار على جنوده باستخدام قذائف هاون وأسلحة مضادة للدبابات من مكان قريب من دونيتسك، التي تعد مركزهم الإداري.

وأفاد بيان الجيش الأوكراني بأنه "نتيجة القصف، أصيب جندي أوكراني بجرح قاتل نجم عن شظية".

وأضاف أن القوات الأوكرانية ردت على القصف، فيما اتهم "الانفصاليين" بالقيام بانتهاكات يومية تقريبا لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي وبات منهارا.

وبعد ارتفاع مستوى العنف مطلع العام، حشدت روسيا في أبريل/نيسان 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، ما زاد المخاوف من تصعيد كبير في النزاع.

وسرعان ما أعلنت موسكو سحب جنودها، إلا أن واشنطن وكييف أصرتا على أن الانسحاب كان محدودا.

أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو.