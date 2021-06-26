تايوان تسجل أول عدوى محلية بالسلالة «دلتا»

تايبه – رويترز

سجلت تايوان، السبت، أول حالة عدوى محلية بالسلالة المتحورة «دلتا» سريعة الانتشار، وشددت القيود في منطقة بالجنوب انتقلت فيها العدوى.

وتواجه تايوان سلسلة من حالات العدوى المحلية ترتبط معظم حالاتها تقريباً بالسلالة المتحورة «ألفا»، لكن الأعداد في طريقها للاستقرار كما أن الانتشار محدود نسبياً.

وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج: إن الفحوص أثبتت إصابة ستة في مقاطعة بينجتونج بسلالة دلتا من بينهم اثنان عادا هذا الشهر من بيرو ويُشتبه في أنهما نقلا العدوى من هناك.

وتجري الحكومة فحوصاً جماعية في المنطقة التي ظهرت فيها الحالات، وتضع في الحجر الصحي كل من يُشتبه بمخالطته للمصابين. وقال تشين: إنه تقرر إغلاق المتاجر الكبرى والمطاعم وأسواق اللحوم والأسماك والسلع الغذائية القابلة للتلف ثلاثة أيام.

وسجلت تايوان من قبل خمس حالات إصابة بدلتا وكانت جميعها واردة من الخارج. ودلتا إحدى السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد وظهرت للمرة الأولى في الهند.

لكن الوضع العام لانتشار كوفيد-19 في البلاد آخذ في التحسن، وأعلن تشين عن 78 حالة جديدة بارتفاع طفيف من 76 حالة سجلتها تايوان في اليوم السابق. وبلغ إجمالي الإصابات في تايوان منذ بدء الجائحة 14545 إصابة توفي منها 623.