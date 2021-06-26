تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حالة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات أصبحت حرجة.

وكانت جيهان السادات قد نقلت إلى المستشفى قبل أيام بعد تعرضها لوعكة صحية حيث نفت الأسرة أن تكون مصابة بكورونا.

وقال محمد أنور عصمت السادات ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات في تصريحات صحفية: إن حالة زوجة الرئيس الأسبق حرجة، داعياً الشعب المصري لمواصلة الدعاء لها.

كما أكد السادات أن الزيارة ممنوعة تماماً عن جيهان السادات حتى لأقرب الأقربين لها، كاشفاً أن أبناءها يطمئنون عليها بالنظر إليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجون، وهي مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة.