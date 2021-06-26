شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "دينية النواب" يزور كاتدرائية الأنبا شنودة بالبحر الأحمر: شركاء الوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زار وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، كاتدرائية الأنبا شنودة، (مطرانية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس)، بعد ظهر اليوم الجمعة، بحضور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من أئمة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، والنائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بالمحافظة.
واستقبل القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة بإبراشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ورحب بهم، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن الوحدة الوطنية والتلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن.
ووجه عزيز، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلا: "سعداء بالعقل الذي يدير مصر، مدرك وناضج، ونشكر اللجنة الدينية بمجلس النواب علي هذه الزيارة التي نسعد بها، ونحن سعداء بأن محافظتنا البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة في المحافظة يعملان بشكل مشترك في كثير من الأمور وهناك تواصل دائم، كما أن البحر الأحمر هي المحافظة الثالثة التي يباشر فيها بيت العائلة".
من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ورئيس وفد اللجنة، إن مصر فيها وحدة وطنية وترابط قوي بين شركاء الوطن، متابعا: "أتينا لنؤكد علي المودة والمحبة، وأننا نسيج واحد، لا يمكن أن يأتي حاقد أو حاسد يفرق بيننا علي الإطلاق".
وأشار العبد، إلي أن اللجنة الدينية شهدت لأول مرة تولي نائبة مسيحية وكالة اللجنة خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وهي النائبة السابقة أماني عزيز، وفي الفصل التشريعي الثاني، يتولي النائب المسيحي منصف نجيب سليمان، منصب وكيل اللجنة أيضا، وهناك النائب عماد خليل، عضو في اللجنة أيضا".
وأكمل أسامة العبد: 'كل همنا مع بعضنا أن نطفئ أي فتنة، ونعضد جهد الدولة، ربنا يديم المودة والمحبة، وستظل مصر دائما مترابطة وذات نسيج واحد".
ويرأس وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، وشارك في الزيارة، النواب: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوي اللجنة، بالإضافة إلي هويدا صالح خليل أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة.
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