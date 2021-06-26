شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "دينية النواب" يزور كاتدرائية الأنبا شنودة بالبحر الأحمر: شركاء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، كاتدرائية الأنبا شنودة، (مطرانية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس)، بعد ظهر اليوم الجمعة، بحضور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من أئمة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، والنائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بالمحافظة.

واستقبل القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة بإبراشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ورحب بهم، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن الوحدة الوطنية والتلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن.

ووجه عزيز، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلا: "سعداء بالعقل الذي يدير مصر، مدرك وناضج، ونشكر اللجنة الدينية بمجلس النواب علي هذه الزيارة التي نسعد بها، ونحن سعداء بأن محافظتنا البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة في المحافظة يعملان بشكل مشترك في كثير من الأمور وهناك تواصل دائم، كما أن البحر الأحمر هي المحافظة الثالثة التي يباشر فيها بيت العائلة".