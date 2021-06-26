شكرا لقرائتكم خبر عن آفاق التنمية بالقناة وتعديلات "الخبرة أمام جهات القضاء" على طاولة لجان النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، القائم بأعمالها، والتي تعقد اجتماعا غدا لمتابعة المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس.

وفي السياق ذاته، خصصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 28/4/2021. (بشأن طريقة اقراره)، أما الاثنين فتواصل اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وستون نائباً آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وستون نائباً آخرون، بشأن إلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

وفى يوم الثلاثاء، تنظر اللجنة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، والنائبة نشوى رائف، بشأن توفير وحدة متنقلة للشهر العقاري بمدينة البداري بمحافظة أسيوط لازدحام المواطنين أمام مكتب الشهر العقاري على مدار اليوم، والنائب أبو العباس فرحات، بشأن استكمال إجراءات إنشاء شهر عقاري بمنطقة السيوف بالإسكندرية، وذلك نظراً لصدور القرار رقم 14 لسنة 2019 من المجلس التنفيذي للمحافظة.

من جانب آخر، تعقد لجنة الشؤون الافريقية برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعيين الأسبوع الجاري أولهما غدا الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. رشا أبو شقرة، بشأن ما تم من مباحثات للدخول في مجال شركات الطيران والأسواق الحرة ومجال الصيانة بين مصر ومطار الخرطوم ونيالا، وكذا تناقش يوم الاثنين مقترح النائب د. رشا أبو شقرة، بشأن مشروع تحت الانشاء بين مصر وجزر القمر لتشغيل المطارات لديهم وارسال متخصصين.

وفي السياق ذاته، تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات الهامة علي الساحة الرياضية وتشجيع الشباب، أولهما غدا بمناقشة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد إسماعيل، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، و النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف قرار إشهار مركز شباب المنشية البحرية بمحافظة الاسكندرية، و النائب أحمد مهنى، بشأن تعارض المادة 30 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب مع قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

أما يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يشهد اجتماع اللجنة مناقشة طلبا إحاطة للنائب بلال النحال بشأن إزالة مركز شباب العطف إدارة شباب المحمودية بمحافظة البحيرة، وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن إقامة مركز شباب قرية كفر الرحمانية بمحافظة البحيرة، وأخر من النائب هشام سعيد، بشأن توقف الأعمال ببعض مراكز الشباب بمركز شباب المحمودية بمحافظة البحيرة، ومن النائبة هيام الطباخ، بشأن زيادة بدل مشاركة النشء والشباب بأنشطة الشباب والرياضة والذى لا يزيد على 15 جنيهاً منذ أكثر من عشر سنوات.

وأخيرا فأن اللجنة حددت يوم الثلاثاء لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة غادة علي بشأن ضياع فرص ومنح للشباب نتيجة عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي بخصوص حاضنة أعمال للشباب مقرها مركز شباب الجزيرة، والنائب إيهاب عبدالعظيم بشأن الموافقة على تنجيل بعض ملاعب مراكز الشباب، والنائب عصام دياب بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الفردان التابعة لمحافظة الإسماعيلية.