شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يدعو لتشجيع المشاركة الإيجابية للمواطنين فى صياغة خطط التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، إهتمامها البالغ بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية اتساقا مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال المشاركة المجتمعية في مجال خطط التنمية.

وفي هذا الصدد ثمنت اللجنة البرلمانية الخطوات التى اتخذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى إصدار دليل المواطن لخدمة التنمية المستدامة وتطبيق شارك على الهاتف المحمول.

جاء ذلك فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في شأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 /2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.

وتري اللجنة ضرورة استمرار وزارة التخطيط في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل النشر المستمر لخطط التنمية علي مدار السنة سواء عند إعدادها وتنفيذها وقياس أثر مردودها مع توسيع دائرة النشر إلى كافة الفئات الفقيرة والمهمشة.

وتوصي اللجنة بقيام الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء باعتباره إحدى الجهات التي تشرف عليها الوزارة بإجراء استطلاعات رأي للمواطنين للتعرف علي وجهات نظرهم في المشروعات المقررة للوزارة إدارجها في خطة الدولة لاسيما المشروعات ذات الصله بالحياة المعيشية لهم أو التي تؤثر علي أنماط وطريقة تفكيرهم.

