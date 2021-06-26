شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قوانين أمام جلسات مجلس النواب الأسبوع الجارى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدى أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين، وهى:

1-تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

2- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

ويعطى مشروع القانون المحكمة الدستورية اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر والتى تؤثر على امنها القومى

3-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية حيث حدد التعديل الجهات التى سيطبق عليها الاقنون وهىم العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وحدد أيضا الحالات التى يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبى:

ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين هى:

1- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

2-مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

3-مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.