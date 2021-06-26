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تنسيقية شباب الأحزاب تنظم تدريبا لأعضائها نواب مجلسى النواب والشيوخ

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القاهرة - سامية سيد - نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدريبا عن مكافحة جرائم الفساد، نفذه اللواء دكتور نبيل محمود حسن، أستاذ القانون الجنائى وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة والمحاضر بجهاز مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

تناول التدريب عدة محاور أهمها، جنايات الرشوة وأنواعها، وجناية استغلال النفوذ، وجناية الواسطة والمحسوبية، والاستيلاء والاختلاس، وجريمة المكافأة اللاحقة والتربح، والكسب غير المشروع، والإضرار بالمال العام.

شارك فى التدريب من أعضاء مجلس النواب، النائب عمرو يونس، والنائب محمد إسماعيل، والنائبة غادة على، والنائبة مارثا محروس، والنائب نادر مصطفى، والنائبة آية مدنى، والنائبة رحاب عبد الغنى، والنائبة إيمان الألفى، والنائب أحمد رمزى، والنائبة رشا كليب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتى، والنائبة سها سعيد، والنائب محمد عزمى، والنائبة نهى زكى، والنائبة هيام فاروق، كما شارك من أعضاء التنسيقية محمد حامد.

 

 

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