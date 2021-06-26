شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون مستفيد من أعمال توصيل الغاز الطبيعى فى 2024.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة أهمية كبرى، لتعظيم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعى بشكل أكبر، وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وذلك لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد، منها ما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين.

ونجحت وزارة البترول، خلال الـ7 سنوات الماضية، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونرصد معلومات هامة عن توصيل الغاز للمنازل، وفق ما أعلنه وزير البترول أمام مجلس النواب:

-مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980.

-وصل إجمالي المستفيدين من توصيل الغاز لـ12مليون و200ألف وحدة .

- يخدم توصيل الغاز حوالي 51.5 مليون مواطن.

-يصل عدد الوحدات في عهد الرئيس السيسى لـ 6 مليون .

- كان يصل معدل التوصيل لـ283 ألف وحدة فى السنة وأصبح مليون و200 ألف .

-يستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية ، فى المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة".

-يصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة بـ"حياة كريمة"لـ 4 ملايين وحدة.

-خلال الـ3 سنوات القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة.

- إجمالى عدد الوحدات ستصبح 19 مليون وحدة، باستفادة 80 مليون مواطن .