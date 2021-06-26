شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات من الإنجازات.. دراسة تكشف دور الدولة فى تطور المجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار 7 سنوات مضت، أقامت الدولة استثمارات زراعية مختلفة، وذلك لدعم عدد من ملفات الإنتاج الزراعى سواء على مستوى انتاج المحاصيل أو الإنتاج الحيوانى والسمكى، أول تلك المشروع كان مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى يجرى العمل عليه حاليًا فى 5 مناطق مختلفة بالصحراء الغربية وهى المغرة، غرب المنيا، الفرافرة، توشكى وجوف توشكى، ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع على مراحل زمنية مخططة بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” فى شق الاستدامة فى المجال الزراعي.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن الإنتاج الحيوانى كان له نصيب من اهتمام الدولة، حيث أعادت الدولة عام 2017 مشروع تربية “البتلو”، والذى ضخت فيه استثمارات مالية فاقت 4 مليار جنيه حتى أواخر 2020 الماضى، ليساهم هذا المشروع فى زيادة أعداد رؤوس الماشية فى إطاره إلى 221,000 رأس، وهو ما أدى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحية لتصل إلى 57%، بعد أن كانت لا تتجاوز 44% فى 2014، كما يتوقع أن ترتفع تلك النسبة فى 2025 لتصل إلى 65%.

وبهدف دعم مجال الإنتاج السمكى، أطلقت الدولة مشروع “مزارع غليون” السمكية والتى لديها قدرات متكاملة على تفريخ وتربية وتصنيع الأسماك، حيث يمتلك المشروع أكثر من 1,200 حوض سمكى يمكن أن تنتج 5000 طن من الأسماك، كما أن المشروع يمتلك 4 مصانع مختلفة الاستخدام، أولها مخصص لإنتاج الأعلاف، أما الثانى فمخصص لتجهيز وتعبة الأسماك المنتجة، فيما يختص الثالث والرابع بإنتاج عبوات التغليف وثلج التبريد، بالإضافة إلى ذلك يمتلك المشروع عددا من المعامل لإجراء البحوث والدراسات على جودة الأسماك المنتجة.

وتابعت الدراسة أنه تعتبر دلتا النيل من أكثر مناطق البلاد معاناة من الكثافة السكانية، فقرابة 50 مليون نسمة أى ما يساوى نصف تعداد الشعب يعيشون فى 9 محافظات أبرزها الغربية والدقهلية والبحيرة، لذلك جاء مشروع الدلتا الجديدة بهدف فتح آفق جديد لتوسع سكان دلتا النيل، ويقوم المشروع فى فكرته على خلق كيانات زراعية متطورة، تشمل مناطق استصلاح زراعى ومنشآت تصنيع زراعى ومرافق خدمية متكاملة ومواقع وتجمعات سكنية.

ولفتت الدراسة اختيرت المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب الساحل الشمالى والمحاذية للدلتا من الجهة الغربية كموقع للمشروع، حيث تتميز تلك المنطقة وفق الدراسات العلمية بخصوبتها الشديدة فى بعض الزراعات، كما ترتبط بمناطق الجمهورية المختلفة من خلال شبكة طرق برية واسعة وهو ما يسهل وصول منتجاتها إلى مختلف المحافظات، فضلا عن ذلك تحيط بمنطقة الدلتا الجديدة شبكة من الموانئ البحرية والجوية المتطورة، ومنها الإسكندرية، والدخيلة، وجرجوب، بالإضافة إلى مطارى “سفنكس” و”برج العرب”.