شكرا لقرائتكم خبر عن اشتهر بعلاقته الوطيدة بالجن والعفاريت.. تعرف على مسيرة المتهم علاء حسانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نائب الجن والعفاريت علاء حسانين، بتهمة تزعم تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار وتهريبها مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخير الجن ونهب كنوز وثروات البلاد والتى كانت بحيازتهم 201 قطعة أثرية وأكثر من 300 قطعة أخرى ترجع إلى مختلف العصور.

وفى هذا الصدد يرصد الخليج 365 أبرز معلومات عن نائب العفاريت:

- علاء حسانين فاز فى انتخابات مجلس الشعب لدورتين متتاليتين عامى 2000 و2005.

- خسر نائب العفاريت علاء حسانين فى انتخابات 2015

- ألقى القبض عليه سابقًا يوم 26 أغسطس 2017 بتهمة النصب والاحتيال، والاستيلاء على مبالغ تقدر بـ3 ملايين دولار.

- اشتهر بنائب الجن والعفاريت لإيهامه المواطنين على أنه بعلاقة بهم.

- تسبب علاء حسانين فى تأجيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب حصوله على حكم قضائى بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، ولم تجر الانتخابات فى تلك الدائرة حتى الآن.

-يمتلك شركة للرخام والجرانيت إضافة إلى عدد من المحاجر فى المنيا.

-يُعد نائب الجن من أكثر النواب جدلا فى الرأى العام خلال السنوات الماضية بسبب تصريحات الشاذة.

- اشتهر علاء حسانين بعلاج المس والجن خاصة بعد ظهوره فى العديد من اللقاءات التليفزيونية متحدثًا عن هذا الأمر.