بالصور.. وزير البترول يتفقد شركة "ميدور" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أعمال تطوير شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالإسكندرية، في إطار المتابعة للمشروعات البترولية القومية التي ينفذها قطاع البترول.

رافق الوزير خلال الجولة كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، وجمال كراعيش، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور.

وأشاد المحافظ بحجم التطورات الكبيرة التي جرت بالشركة، مشيرًا إلى أن معمل "ميدور" يساهم في تغذية أكثر من 20% من احتياجات السوق المحلي.

وشملت جولة الوزير، أعمال توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لتظل شركة ميدور مواكبة لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وتساهم في وضع استراتيجية قطاع البترول المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.