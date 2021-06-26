الفريق محمد فريد ينهي زيارة ذات طابع عسكري واستخباراتي إلى دولتي الكونغو والسودان

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

أنهى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، زيارة ذات طابع عسكري واستخباراتي إلى دولتي الكونغو والسودان.



وبحسب المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ، السبت، فإن الفريق فريد عاد إلى مصر والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام في البلدين الأفريقيين.

ومن الكونغو، بدأ رئيس الأركان المصري جولته الأفريقية بلقاء مع نظيره الكونغولي الفريق أول مبالا موسينسي لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتركزت المباحثات المصرية الكونغولية على المجالات العسكرية المختلفة، وتطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية للبلدين.

كما عقد الفريق محمد فريد جلسة مباحثات مع نائبة وزير دفاع الكونغو الديمقراطية، حيث أكدا تطلعهما إلى تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين.

ووقع الجانبان خطاب "نوايا" لتطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع في ضوء عمق الروابط التي تجمع مصر والكونغو.

وليل الأربعاء/الخميس، وصل رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى السودان؛ حيث التقى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة كذلك التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجاوز الأزمات والتحديات خلال المرحلة.

وركز الطرفان على دعم رؤى القيادات السياسية والعسكرية بمصر والسودان لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري المشترك.

وأكد الفريق فريد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، موضحا أن القوات المسلحة المصرية تحرص على دعم الجانب السوداني في كافة مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على المصالح المشتركة للشعبين.