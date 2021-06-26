تعرف على أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، بداية تعاملات اليوم السبت.



وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي 5.06 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل 5.95 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 6.95 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.83 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.05 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي 4.51 للبيع و 4.49 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.37 للبيع و5.34 للشراء

سجل الذهب عيار 18 نحو 208 دنانير.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 243 دينارا، وسجل الذهب عيار 22 حوالي 265 دينارًا .