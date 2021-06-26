زلزالان يضربان ستراسبورج الفرنسية

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

استفاقت ستراسبورج في شرق فرنسا على زلزال بقوة 3.9 درجات، السبت، عند الساعة الخامسة، بعد أشهر عدة على توقف مشروع للحرارة الجوفية قرب المدينة أثار هزات عدة.



وأفادت الشبكة الوطنية لرصد النشاط الزلزالي أن مركز الهزة سُجل على عمق 5 كيلومترات في بلدة لا وانتزينو شمال ستراسبورج.

وسجلت هزة ارتدادية بعد خمس دقائق بلغت قوتها 2.3 درجة، واعتبرت الهزتان ناجمتين عن النشاط البشري.

وهذه أقوى هزة تسجل في المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وغرّد الان فونتانيل أحد قادة المعارضة في مجلس ستراسبورج البلدي: "الهزة كانت قوية هذه المرة، اهتز المنزل كله على مدى ثوان، شكراً للمشعوذين في مجال الحرارة الجوفية على إيقاظنا بهذه الطريقة المباغتة".

وظهرت تعليقات مماثلة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشهدت منطقة تقع شمال ستراسبورج حتى ديسمبر/كانون الأول مشروعاً لحرارة جوف الأرض مع منطقتي حفر على عمق خمسة كيلومترات.