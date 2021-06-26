"حب في الزنزانة".. سجن بلمارش يجمع بين أسانج وموريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج وشريكته ستيلا موريس الزواج في السجن.

وبحسب ما أكدته موريس لوكالة الأنباء الألمانية فإن هذه الخطوة ستكون قبل عيد ميلاد أسانج الخمسين الذي يحل في الثالث من يوليو/تموز المقبل.



قضى أسانج وهو صحفي أسترالي المولد، أكثر من عامين في سجن بلمارش مشدد الحراسة بلندن.

وبدأت علاقة أسانج بموريس خلال الفترة التي قضاها في سفارة الإكوادور بلندن حيث طلب اللجوء السياسي.

ولدى الثنائي الآن صبيان يبلغان أربعة أعوام وعامين ونصف.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أمل إزاء رفض القضاء البريطاني تسليم جوليان أسانج.

ويخطط محامو أسانج للمطالبة بالإفراج عنه من سجن في لندن، حيث يُحتجز لأكثر من عام ونصف العام.

ووجه المدعون الأمريكيون لائحة اتهام إلى أسانج بشأن 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر، بسبب نشر موقعه "ويكيليكس" وثائق عسكرية ودبلوماسية مسربة قبل عقد من الزمن.

وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى السجن 175 سنة.

ويجادل محامو الأسترالي البالغ من العمر 49 عامًا بأنه كان يعمل كصحفي، ويحق له الحصول على حماية التعديل الأول لحرية التعبير لنشره وثائق مسربة كشفت عن مخالفات عسكرية أمريكية في العراق وأفغانستان.