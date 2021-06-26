إسقاط 3 طائرات مسيرة بمحيط القنصلية الأمريكية في أربيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول عراقي بارز، السبت، إن 3 طائرات مسيرة سقطت في قرى شمالي مدينة أربيل على بعد عدة كيلومترات من القنصلية الأمريكية بإقليم كردستان.

وأكد اميد خوشناو محافظ أربيل أنه "تم صبيحة اليوم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالمتفجرات في قرية براغ شمالي أربيل وطائرتين في قرية كومة سبان".

وأشار إلى أن القريتين تبعدان نحو 3 كيلومترات عن البناية الجديدة للقنصلية الأمريكية في أربيل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن "إحدى الطائرات سقطت في زراعات قرية براغ وألحقت أضراراً مادية في بيت أحد المواطنين دون وقوع أية خسائر بشرية".

ومن المتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بيانا صحفيا عن إسقاط الطائرات المسيرة الثلاث خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومؤخرا، أشارت تقارير صحفية غربية إلى القلق المتنامي لدى السلطات الأمريكية من استخدام المليشيات العراقية الطائرات المسيرة بعد سنوات من الاعتماد على صواريخ الكاتيوشا.

وفي مطلع العام الجاري، أحبطت السلطات العراقية مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة كركوك.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدراته الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.