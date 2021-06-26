فيضانات عارمة في أقصى شرق روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعاني العديد من المناطق في أقصى شرق روسيا من الفيضانات العارمة، فيما نقلت السلطات المئات من الأشخاص بالفعل إلى أماكن آمنة.



وكانت الكثير من القرى الواقعة على طول نهر أمور بالقرب من مدينة بلاجوفيشتشينسك على الحدود مع الصين الأكثر تضررا.

وأظهرت المقاطع المصورة عمال الإنقاذ وهم يسيرون عبر الشوارع التي تغمرها المياه في قوارب مطاطية وينقذون الكلاب والقطط والعجول من الغرق.

وانقطعت الكهرباء عن كثير من القرى.

وتتوقع السلطات أن تستمر مستويات المياه في الارتفاع.

وتردد أن المئات من المتطوعين يملؤون أكياس الرمل ويضعونها على طول ضفاف آمور.

وتعمل السلطات على إقامة المزيد من أماكن الطوارئ في المدارس والحضانات وغيرها من المباني العامة. وتم تدبير الوجبات للأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وقال الدفاع المدني في روسيا، إن الوضع مشحون.

وأوضح في بيان، السبت: "لا يوافق كل السكان على إخلاء منازلهم.. اضطررنا ليلة أمس لإنقاذ 3 سكان من منزل تغمره مياه الفيضان".

يشار إلى أن الفيضانات تحدث كثيرا في المنطقة. وآخر مرة كانت قوية للغاية في 2013.