روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ "كورونا" منذ ديسمبر الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا 601 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ ديسمبر 2020، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 132 ألفا و64 وفاة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الاصابات اليومية شهد ارتفاعا ملحوظا بتسجيل 20393 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس / 20128 أصابة/ ليصبح إجمالي عدد الحالات 5 ملايين و409 ألفا و88 إصابة ، وتماثل 14024 مريضا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين أربعة ملايين و929 ألفا و 639 شخصا.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في وقت سابق عن تشديد القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بعد تسجيل قفزة ملموسة ورصد ارتفاع في عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" بالمدينة في الأيام الأخيرة.