وفاة و156 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و407 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 481,392 بينهم 339,082 تلقوا الجرعتين من اللقاح.