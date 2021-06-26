25 جنيهًا للبلطي.. انخفاض أسعار الأسماك بسوق القنطرة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في دمياط، انخفاضًا طفيفًا، اليوم السبت، في الوقت الذي أقبل فيه الأهالي على شراء "الشبار الأخضر"، والجمبري والكابوريا.

وقال عماد شطا، صاحب محل لبيع الأسماك لـ"الخليج 365"، إن سعر كيلو السردين بلغ ٣٥ جنيهًا، والقاروص ٧٠ جنيهًا، و"الطبارة" ٥٠ جنيهًا للكيلو الواحد، و٦٠ جنيهًا للمرجان، بينما استقر "الشبار الأخضر" عند ٦٠ جنيهًا.

وأضاف علي محمد، تاجر أسماك، أن سعر كيلو "البلطي الكبير" ٢٥ جنيهًا، و"البوري" ٦٠ جنيهًا للكبير و٤٠ جنيهًا للمتوسط، وسعر الدنيس ١٢٠ جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو البطارخ سجل ٣٥٠ جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" ٢٢٠ جنيهًا وللمتوسط ١٤٠ جنيهًا، والكابوريا ٦٠ جنيهًا، والتونة ٥٠ جنيهًا.