عبوة ناسفة تستهدف ملاكات تابعة للكهرباء أثناء إصلاح برج لنقل الطاقة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية العاملة على اعادة نصب الابراج المدمرة على خط الشهيد عبد الله القديمة، شمال سامراء - دور (132KV) في محافظة كركوك، تعرضت لاستهداف مباشر بتفجير عبوة ناسفة وعبوة أخرى لم تنفجر".واضافت ان "الحادث وقع تحديدا بالقرب من قريتي زكارطة والعوادية في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

واشارت الى ان "الاستهداف تسبب بأضرار جسيمة في الآليات وأعطب الكرين الخاص بنصب الابراج".

