زيادة ضخمة لرأس مال أتلتيكو مدريد

وذلك بهدف "استعادة الاستقرار" في النادي، بعد الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة، بحسب مصادر في أتلتيكو.

وتم الاتفاق على زيادة رأس المال، من خلال طرح 972 ألفا و82 سهما جديدا، أي بإجمالي 181 مليونا و876 ألفا و542 يورو، وفقا لبيان رسمي.

وكان الأتلتي قد تعرض لخسائر مادية كبيرة، شأنه شأن باقي الأندية الأوروبية، بفعل جائحة كورونا التي تسببت في غياب الجماهير عن المدرجات.

لكن رغم ذلك، نجح الروخي بلانكوس في التتويج بلقب الليجا، في الموسم المنصرم، بعد صراع ملتهب مع ريال مدريد وبرشلونة.