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زيادة ضخمة لرأس مال أتلتيكو مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-26 | 09:40

زيادة ضخمة لرأس مال أتلتيكو مدريد

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وافقت الجمعية العمومية لنادي أتلتيكو مدريد، بطل لكرة القدم، بالإجماع على زيادة رأس مال النادي، بقيمة 181.8 مليون يورو.

وذلك بهدف "استعادة الاستقرار" في النادي، بعد الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة، بحسب مصادر في أتلتيكو.

 

وتم الاتفاق على زيادة رأس المال، من خلال طرح 972 ألفا و82 سهما جديدا، أي بإجمالي 181 مليونا و876 ألفا و542 يورو، وفقا لبيان رسمي.

 

وكان الأتلتي قد تعرض لخسائر مادية كبيرة، شأنه شأن باقي الأندية الأوروبية، بفعل جائحة التي تسببت في غياب الجماهير عن المدرجات.

 

لكن رغم ذلك، نجح الروخي بلانكوس في التتويج بلقب الليجا، في الموسم المنصرم، بعد صراع ملتهب مع وبرشلونة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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