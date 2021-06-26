شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 421 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الجمعة عن تسجيل 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.



وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 279596، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 16031 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208957 حالة.