شكرا لقرائتكم فيديو وصور قتلى وجرحى.. ألمانيا تكشف جنسية منفذ عملية الطعن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت الشرطة المحلية الألمانية، عبر تويتر، مساء أمس الجمعة، بسقوط عدد من 3 قتلى و6 جرحى في اعتداء حادث طعن مدينة فيرتسبورغ الألمانية.

وأعلنت اعتقال المهاجم، الذي تبيّن من التحقيقات أنه صومالي الجنسية. كما أكدت ا أنه لا وجود لخطر يهدد السكان، إلا أنها لم تدل بأية تفاصيل عن دوافعه.

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نار على ساقه

وكانت صحيفة "بيلد" المحلية ذكرت في وقت سابق أن رجلا هاجم مشاة في فيرتسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا، موقعا 3 قتلى.

كما أضافت أنه تمت السيطرة عليه لاحقا بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

اهتمام كبير

بدورها، أفادت مراسلة العربية بإغلاق بعض الشوارع في مدينة فورتسبورغ بعد حادث الطعن، مشيرة إلى أن هناك اهتمام إعلامي كبير في ألمانيا بالاعتداء ومستجداته.

إلى ذلك، أوضحت أن تلك المدينة، التي يقطنها نحو 130 ألف نسمة، وتقع إلى الجنوب الشرقي من فرانكفورت، شهدت حوادث مماثلة قبل سنوات.

يشار إلى أن لقطات مصورة كانت انتشرت سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت شابا يمسك بسكين، فيما يحاول رجال التصدي له باستخدام الكراسي لحين وصول الشرطة. كما أظهر تسجيل مصور آخر بقع دماء على الأرض.

