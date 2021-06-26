بالأسعار.. "الزراعة" تطرح أضاحي العيد بداية من أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في 5 قطاعات، الاستعداد التام لعيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كافة احتياجات المواطنين من اللحوم والذبائح، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لمراقبة الأسواق.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تطرح الأضاحي من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضي، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".

وأضاف القرش في تصريح خاص أدلى به لـ"الخليج 365" أن الوزارة قررت طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية ومنتجاتها المختلفة من خلال منافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة، كالتالي: "لحم السجق والكفتة البلدي، ولحم الهامبرجر البلدي، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، لحم ضاني، والكبدة الضاني".

وفي ذات السياق أكد سعيد دسوقي، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن القطاع سيطرح لحوم الكندوز أو ضاني مذبوح بداية من 1 يوليو المقبل بـ110 جنيهات للكيلو بمنافذ قطاع الإنتاج، بدلًا من 115 جنيهًا بتخفيض 5 جنيهات إضافية عن سعر السوق بـ10 جنيهات؛ ليكون إجمالي التخفيض 15 جنيهًا.

وأضاف دسوقي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسعار الأضاحي "ذكور تثمين"، حيث يكون سعر الضاني 60 جنيهًا، وسعر الجاموسي الحي الذي يزن من 300 إلى 350 كيلو بـ52 جنيهًا للكيلو؛ فيما يزن من 300 إلى 500 يبدأ من 50 جنيهًا للكيلو، البقري بـ58 جنيهًا، لافتًا إلى أن الحجز بدأ بالفعل منذ يومين.

وأشار إلى أن البيع يكون هذا العام عن طريق العمل المركزي، من خلال تجميع احتياجات القاهرة الكبرى والجيزة بمزرعة جزيرة "الشير"، بينما باقي المحافظات من خلال إدارات القطاع ومزارعها.