الارشيف / اخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 79 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (أ ش أ):
سجلت البرازيل 79 ألفا و277 إصابة جديدة بفيروس "" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 18 مليونا و322 ألفا و760 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الالكتروني اليوم /السبت/ - بأنه تم تسجيل 2001 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 511 ألفا و142 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.​

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا