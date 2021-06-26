إطلاق نار على مروحية تقل رئيس كولومبيا

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الجمعة، أنّ مروحية كان موجودا على متنها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من الحدود مع فنزويلا.



وقال دوكي في بيان رسمي "إنه هجوم جبان... نرى ثقوب الرصاص على المروحية الرئاسية" مضيفا أن أجهزته الأمنية أحبطت "تهديدا قاتلا".

وأفادت صحيفة "Semana" وقناة "Noticias Caracol" بأن الحادث وقع في ظهر الجمعة بتوقيت كولومبيا حينما كانت المروحية، التي انطلقت من بلدية سارديناتا، تحلق فوق محافظة نورتي دي سانتاندير شرق البلاد والتي كان من المخطط أن تهبط فيها، حيث تمت إصابة الطائرة بـ6 رصاصات.

وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين بين الركاب وذلك بفضل "خبرة طاقم المروحية".

وأوضحت أن المروحية كانت تقل، إلى جانب الرئيس، وزير الدفاع، دييغو مولانو، ووزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وحاكم نورتي دي سانتاندير، سيلفانو سيرانو.