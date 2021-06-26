مقتل 19 شخصا في هجمات إرهابية غربي النيجر

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

قُتل 19 شخصا في النيجر خلال هجمات في منطقة تيلابيري الغربية حيث يتزايد استهداف المدنيين بأيدي عناصر إرهابية.



وكان مسؤولون محليون قالوا إن الحصيلة الموقتة للقتلى تُراوح بين عشرة وخمسة عشر قتيلاً سقطوا في هجمات شنها أفراد على دراجات نارية نحو الساعة 15,30 بالتوقيت المحلي (14,30 ت غ) على منطقة تونديكيويندي الريفية، الخميس الماضي.

غير أن المسؤول المحلي قال الجمعة "هناك 19 قتيلاً وهذه حصيلة نهائية: خمسة عشر شخصا قُتلوا في دنغا زاوني وأربعة آخرون في قرية طلبة كويرا المجاورة".

وأضاف المسؤول الذي توجه الجمعة إلى موقع الهجمات مع ممثلين عن السلطات (الخميس) كانت الحصيلة 15 قتيلا، لكن قوات الدفاع والأمن عثرت على أربع جثث صباح اليوم في الأحراج".

وأشار إلى أنه من بين الضحايا التسعة عشر، قُتِل "ستة عشر في حقولهم" حيث كانوا يزرعون الحبوب، وأضاف أنه تمّ أيضاً حرق 19 مخزن حبوب و12 كوخاً وأحد المتاجر، فيما "نُهِب" متجر آخر.

وكانت منطقة تونديكيويندي الريفية هدفاً في يناير/كانون الثاني لهجمات دموية قُتل خلالها 100 مدني بأيدي مسلحين كانوا على متن دراجات نارية وفروا لاحقا إلى مالي المجاورة.