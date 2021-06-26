الرئيس الأفغاني: هدفنا الآن هو بسط الأمن والاستقرار والتأكد أن أفغانستان ستدافع عن نفسها

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الجمعة، إن هدف بلاده الحالي هو بسط الأمن والاستقرار والتأكد أن أفغانستان ستدافع عن نفسها.



وأضاف الرئيس الأفغاني، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بايدن، أن نظيره الأمريكي أكد أن سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان ستظل تعمل وأن المساعدات العسكرية لن تتوقف.

وأوضح غني أن قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيادي ونحن نحترمه، وتابع "سنفعل ما بوسعنا لضمان أمن أي مواطن أمريكي على أراضينا".

والتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي السابق عبد الله عبد الله لبحث دعم واشنطن لأفغانستان في ظل انسحاب القوات الأمريكية بعد حرب استمرت 20 عاما والصعوبات التي تواجهها قوات الحكومة في مواجهة المكاسب الميدانية التي تحققها قوات طالبان.

وجلس بايدن بجوار غني وعبد الله في المكتب البيضاوي ووصفهما "بالصديقين القديمين". وقال إن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان لم تنته بل ستستمر، على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية.

وتابع بايدن "ينبغي للأفغان أن يقرروا مستقبلهم وما يريدونه"، مضيفا أن "العنف الذي لا معنى له لابد أن يتوقف".

وقال غني إن قوات الأمن الأفغانية استعادت ست مقاطعات اليوم الجمعة. وأضاف أنه يحترم قرار بايدن وأن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان تدخل مرحلة جديدة، ومضى يقول "نحن مصممون على الوحدة والتماسك".

وقبل ساعات من الاجتماع قال بايدن على تويتر إنه يتطلع للاجتماع وأضاف "أنه مع استمرار انسحاب القوات الأمريكية نؤكد دعمنا المستمر للشعب الأفغاني".