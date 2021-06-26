علي باباجان يشن هجوماً حاداً على أردوغان.. لهذا السبب

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كأنه لا يدري بما يحدث حوله حيال المشاريع الكبيرة، مؤكدًا أن كل شيء يحدث بمعرفة أردوغان، حتى أثناء فترة رئاسته للبلدية وشغله منصب رئيس الوزراء.



وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الأول لحزبه بمدينة إزمير، أن أردوغان كان يتدخل في كل المشاريع والقضايا الخاصة بإسطنبول أثناء توليه رئاسة البلدية، وأنه كان على علم بغش مواد البناء في إسطنبول.

وقال وزير الاقتصاد الأسبق، «لماذا لا يصلح أردوغان من حال الاقتصاد التركي المدمر؟ بما أنه يتغنى دائمًا بفهمه للاقتصاد وينسب حل الأزمات الاقتصادية لنفسه فلماذا لا يصلح من حاله؟».

وأكد باباجان أن ديون البلاد تضاعفت بين عامي 2018 إلى 2020، كما استهلكوا واستنفذوا كل موارد البلاد في فترة أزمة فيروس كورونا، موضحًا أنه قبل الانتخابات الرئاسية كان سعر الدولار 4.70 ليرة، واليورو بـ5.50 ليرة، أما الآن فـ«تدهور الحال كثيرًا».

وقال «المواطنون جوعى والشباب عاطلون عن العمل، بينما يحصل مسؤولون على 3 أو 4 رواتب من أماكن مختلفة».