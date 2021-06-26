كندا تضيف 3 كيانات وفردا من النازيين إلى لائحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت كندا إلى لائحتها للكيانات الإرهابيّة، مجموعةً مرتبطة بتنظيم داعش، ومجموعتَين تتبنّيان أيديولوجية تفوّق العرق الأبيض، بالإضافة إلى شخص أمريكي من النازيّين الجُدد.

وأضيف "تنظيم داعش في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، ومجموعتا "ثْرِي بيرسينتِرز" و"آريان سترايكفورس"، والأمريكيّ جيمس ماسون، إلى لائحة الإرهاب التي تضم 73 كيانا.



وقال وزير السلامة العامة بيل بلير في بيان "لا مكان للتعصب والكراهية في مجتمعنا، وحكومة كندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لحماية الكنديين من جميع التهديدات، بما في ذلك الإرهاب والتطرف العنيف".

بدأت كندا في فرض عقوبات على منظمات يمينية متطرفة في أعقاب سلسلة من الهجمات، بما في ذلك مقتل 6 مصلين مسلمين في مسجد في كيبيك عام 2017 وهجوم في تورنتو في العام التالي.