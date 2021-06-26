تعرف على حالة الطقس اليوم السبت في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، السبت 26 يونيو 2021 في مصر



وأكدت الهيئة وجود طقس شديد الحرارة في القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء نهارًا، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وترتفع درجات الحرارة في القاهرة للعظمي من 36 درجة خلال طقس إلى 37 درجة، كما ترتفع درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى إلى 32 درجة.

كما توقعت أن يكون الطقس في مصر لطيفًا ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل والموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر بين الاعتدال والاضطراب والموج بين مترين ومترين ونصف، الرياح شمالية غربية أيضًا.

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتكون الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء مصر وسرعتها بين 13 و17 عقدة.

تتراوح درجات الحرارة العظمي في مصر بين42 درجة في أسوان وأبوسمبل والوادي الجديد وإدفو، بينما تصل إلى 31 درجة في رفح وبلطيم ومطروح.

وتكون درجات الحرارة في القاهرة، السبت، 37-24، وفي الإسكندرية 32-22، وأما في باقى المدن فتكون كما يلي: دمنهور 34-22، مطروح 31-22، طنطا 37-24، دمياط 32-23، بورسعيد 32-23، شبين الكوم 37-24، المنصورة 36-23، بلطيم 31-21، السلوم 32-21، سيوة 39-24،السويس 37-22، الزقازيق 37-24، رفح 31-22، الإسماعيلية 37-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة، السبت، في جنوب مصر كما يلي: إدفو 42-26، أسوان 42-26، أبوسمبل 42-25، الوادي الجديد 42-26، قنا 41-25، الأقصر 41-25، أسيوط 39-24، الفيوم 37-22، سوهاج 40-24، بني سويف 37-23، الغردقة 36-26، المنيا 337-23، شلاتين 36-26، العريش 32-23، حلايب 34-28، شرم الشيخ 38-26، الطور 33-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: أسوان وإدفو والوادي الجديد وأبو سمبل 43 درجة، وبينما تكون 42 درجة في الأقصر وقنا، وتكون 41 درجة في سوهاج، و40 درجة في شرم الشيخ وأسيوط وسيوة.