طن الحديد نحو 3000 درهم في الأسواق المحلية

دبي: ملحم الزبيدي

تترقب الأوساط العاملة في سوق المقاولات والبناء والتشييد، ارتفاعاً بنسبة 7% على أسعار حديد التسليح في الأيام القادمة على خلفية إعلان مصنع «حديد الإمارات» التسعيرة الجديدة لهذه المادة الأساسية في القطاع، ليقفز سعر الطن الواحد من 2850 درهماً، ويخترق حاجز 3050 درهماً.

وربط عاملون في سوق تجارة مواد البناء والتشييد، هذه الزيادة المفاجئة في أسعار حديد التسليح إلى أكثر من 3000 درهم للطن، بارتفاع تكاليف الشحن وأسعار مواد الخام في الأسواق الدولية، إلى جانب تحسن مستويات الطلب في السوق المحلي نتيجة عودة أنشطة أعمال التطوير في مشاريع البنية التحتية والعقار، والتحسن الاقتصادي في شتى قطاعات الأعمال في الدولة.

