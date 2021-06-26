شكرا لقرائتكم خبر عن نوبلز العقارية تطلق "تلال جرش" بالتعاون مع الإعلامية ليلى السيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة نوبلز العقارية مؤخراً مشروعها الجديد " تلال جرش" والذي يقع أعلى الجبال المطلة على سد الملك طلال في مدينة جرش الأثرية، والذي يوفر مجموعة من قطع الأراضي الزراعية الجاهزة لبناء المنتجعات والفلل الريفية الخاصة وذلك بعد استكمالها لتطوير البنية التحتية للمشروع.

وقد أطلق المشروع بالتعاون مع الإعلامية الأردنية ليلى السيد حيث ظهرت وهي تتجول في المشروع وقد أبدت إعجابها في الموقع المختار لإقامته حيث الطبيعة الخلابة والإطلالات الساحرة على جبال تل الرمان وسد الملك طلال، وذكرت بأن المشروع يتميز بوجوده على طريق عمان جرش الرئيسي في محيط من المشاريع السياحية الراقية ويبعد عن عمان 15 دقيقة ويوفر قطع أراضي بمساحات تتراوح بين (3,400م2 – 4,200م2) والذي يوفر مجموعة من قطع الأراضي الزراعية الجاهزة لبناء المنتجعات والفلل الريفية الخاصة وذلك بعد استكمال شركة نوبلز العقارية تطويره وتجهيز البنية التحتية للمشروع. من جهته أوضح السيد عمر عايش رئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية بأن الشركة طرحت مشروع تلال جرش في الأسواق العقارية سعياً منها لتوفير مجموعة من الخيارات العقارية الراقية لعملائها، وأنها قامت باستكمال التطوير والبنية التحتية للمشروع ليصبح جاهزاً للبناء فوراً، حيث يوفر المشروع (8) قطع أراضي زراعية مزودة بشبكة طرق حديثة وسلاسل حجرية استنادية وتم تهيئة كافة المداخل والمخارج للقطع وتزويدها بشبكة المياه والكهرباء اللازمة للمشروع والتي من شأنها تخفيض كلفة البناء على العملاء بنسبة تتجاوز 30%.

