جمع 3 ملايين جنيه.. قصة طالب انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سنوات مضت وعاش بين أهالي مدينة كفر الشيخ، واهمًا إياهم بأنه طبيبًا يعمل في مستشفى شهير بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ولكن بعد اتهامه في قضية نصب، تبين أنه طالبًا في كلية الطب جامعة طنطا، ورسب قبل ذلك عدة سنوات.

في شهر يونية الجاري كانت بداية كشف الطبيب المزيف، عندما تقدم رائد نوفل، المحامي، نيابة عن بعض الأشخاص بشكوى رسمية إلى المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، حملت رقم 296 لسنة 2021، عرائض المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، ضد "أ.م.ي"، 35 عامًا، طالب بكلية الطب جامعة طنطا، يتهمه بالنصب على موكليه.

وتبين من الشكوى أنه وفقًا لإيهامهم بأنه طبيب، ويعمل في مستشفى شهير بطنطا، جمع منهم مبالغ مالية، وسمعته طيبة في توظيف الأموال مقابل نسبة شهرية تقدر بـ 30 %، ووفق ذلك جرى التعامل معه، بمنحهم إياه مبالغ مالية بغرض تشغيلها في تجارة الأدوات، والمستلزمات الطبية، نظير الحصول على نسبة الأرباح المتفق عليها.

وكشفت الشكوى أنه بعد تحصله منهم على مبالغ مالية، فوجئوا به منذ حوالي 3 أشهر يمتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها، كما امتنع عن الرد على الهاتف، واكتشفوا تركه وحدته السكنية بعد توجههم إليه بحثًا عنه.

ووفق التحقيقات التي أجريت مع المتهم، تبين أنه جمع أكثر من 3 ملايين جنيه، من ضحاياه، بحجة تشغيلها في الأدوات، والأجهزة الطبية، مقابل الحصول على نسبة 30 % من المبلغ الذي منحه الضحية له، فيما ثبت من بطاقة تحقيق شخصيته أنه طالبًا بكلية الطب جامعة طنطا، وأوهم ضحاياه أنه طبيب أطفال، ويعمل في مستشفى شهير بمدينة طنطا.

كما كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهم، ثبوت تحريات الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، في واقعة أحد المحاضر الشرطية المحرره ضده، تعاملات مالية، وتجارية بينه، وأحد الاشخاص بلغت قيمتها 900 الف جنيه.

يذكر أن المستشار أحمد قاسم، رئيس محكمة بندر كفرالشيخ الجزئية، جدد حبس المتهم طالب كلية الطب المذكور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين، من خلال حصوله منهم على أموال، وإيهامهم بتشغيلها في تجارة الأجهزة، والأدوات الطبية، مقابل أرباح، وفوائد نظير ذلك تقدر قيمتها بنسبة 30 % من قيمة المبلغ المدفوع.