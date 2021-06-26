انتشال جثمان رابع ضحايا عقار العطارين المنهار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير - حازم جودة:

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، فجر اليوم السبت، في انتشال جثمان رابع ضحايا انهيار عقار العطارين من تحت الأنقاض.

وكان انتشل رجال الحماية المدنية مساء أمس الجمعة، 3 جثامين من أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، لتبلغ حصيلة ضحايا العقار المنكوب ٤ وفيات جميعهن سيدات.

وفي وقت سابق، أنقذت قوات إدارة الحماية المدنية 4 آخرين من قاطني العقار، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاما، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى البحث عن ٤ سيدات تحت الأنقاض.

كان انهار عقار قديم مكون من 5 طوابق جزئيا، عصر أمس الجمعة، بشارع مرسي بدر، والمعروف بـ"عقار المحاريث والهندسة" بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل بشكل فوري مع تبعات الحادث.

...