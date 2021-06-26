الهند: وفيات كورونا تقترب من 400 ألف حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 48 ألفا و 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) و1183 حالة وفاة جديدة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 30 مليونا و183143 إصابة، وتقترب بذلك حصيلة الوفيات إلى مرحلة خطيرة هي 400 ألف وفاة.

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز"، إن عدد الحالات النشطة تراجع إلى 595565شخصا، بنسبة 03ر2 % من إجمالي الحالات.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 29 مليونا و193085، من بينهم 64818حالة خرجت من المستشفيات في الساعات الـ24 الماضية.