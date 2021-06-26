شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير للمعارضة التركية يكشف عن أوضاع مأساوية يعيشها الصحفيون بتركيا والمؤسسات الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير للمعارضة التركية عن أوضاع مأساوية يعيشها الصحفيون وكذلك المؤسسات الإعلامية منذ تفشي كورونا بالبلاد.



التقرير عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تحت عنوان "الوباء وحرية الصحافة"، ونقلته صحيفة "يني جاغ" المعارضة.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية في سجن الصحفيين خلال فترة وباء كورونا، بحسب ما ذكره التقرير.

واستندت المعارضة إلى التقرير السنوي الأخير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي أظهر حرمان 274 صحفيا في تركيا من حريتهم خلال عام 2020.

وطالب التقرير بـ"ضرورة التضامن لمواجهة السياسات العدائية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد حرية الصحافة والتعبير، والتي دائمًا مع لديها خطابات ومواقف ومبادرات تسبب في فقدان سمعة مهنة الصحافة، وتستهدفها للنيل منها".

كما شدد على "ضرورة الدفاع عن الحقوق النقابية والإصرار على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة".

حزب الشعب الجمهوري سبق وأصدر العام الماضي تقريرًا أوضح فيه أنه بشكل عام 2020 كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام "القمعية" ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".

وأضاف التقرير أن "السلطة الحاكمة وجدت في فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرصة سانحة لزيادة الضغط والسيطرة على المجتمع".

وخلال تلك الفترة، عانى الصحفيون مرة أخرى من القمع والرقابة والظروف الصعبة، والعام الماضي تم إسكات العاملين في الصحافة بالتهديدات والعقوبات.

وتابع: "وفي 2020 استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون".

وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم. كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية.

وأشار التقرير إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 70".

وتابع: "وفي العامين الماضيين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 6 آلاف إعلامي ما بين صحفي ومراسل وناشر ومصور وعامل في مطبعة، بينما استقال 97 صحفيًا بسبب القمع والرقابة".

وبيّن كذلك أنه "تم فرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من ألفي خبر وأكثر من 100 موقع إلكتروني. وتم فرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة".