حزب الرئيس التركي يرفض التحقيق في تزايد حالات انتحار أفراد الشرطة ببلاده

رفض البرلمان التركي بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية طلب التحقيق في ظاهرة انتحار أفراد الشرطة، وتحديد المشكلات التي تدفعهم لذلك.

وأعد حزب الشعب الجمهوري مقترحًا لإنشاء لجنة للتحقيق في انتحار الشرطة، وتحديد وحل المشاكل التي تدفعهم للانتحار، وتحسين ظروف عملهم، وفقًا لموقع «KRT» التركي.

وقال النائب عن مدينة إزمير بحزب الشعب الجمهوري، مراد باقان، «34 ضابطًا في الشرطة انتحروا في الأشهر الستة الماضية. نعرف أسباب هذه الانتحارات، وزارة الداخلية تعرف أيضًا، لكن أحدًا لا يفعل أي شيء».

لكن نواب الأغلبية في البرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، وحزب الحركة القومية، برئاسة بهتشلي، رفضوا الاقتراح.