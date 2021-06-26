شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المخابرات الأمريكية تفرج عن تقريرها بشأن وجود الكائنات الفضائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المخابرات الأمريكية، الجمعة، في تقرير طال انتظاره أنه لا يوجد دليل على وجود كائنات فضائية، مع الإقرار بأن عشرات الظواهر التي شاهدها طيارون عسكريون لا يمكن تفسيرها.



وقال التقرير الذي نشره مكتب المدير المخابرات القومية، ربما لا يوجد تفسير واحد لهذه الظواهر، مضيفا ليس لدينا حاليا معلومات كافية في قواعد بياناتنا لنعزو هذه الحوادث إلى أسباب محددة.