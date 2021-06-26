شكرا لقرائتكم خبر عن جورج فلويد يرقد بسلام.. الحكم على قاتله بالسجن 22 عاماً والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - جورج فلويد يرقد بسلام.. الحكم على قاتله بالسجن 22 عاما

السبت 26 يونيو 2021

أصدر القضاء الأمريكي، الجمعة، حُكما على الشرطي السابق ديريك شوفين، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام لقتله الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.



وكانت عملية قتله أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

وقال القاضي بيتر كاهيل، أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابوليس، إن "الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف"، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة: "إن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه الرأي العام، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية".

ورحب محامي عائلة جورج فلويد، الجمعة، بالحكم الصادر بحق الشرطي السابق الأبيض ديريك شوفين بالسجن لمدة 22 عاما ونصف العام"، معتبرا أنه "يساهم في مصالحة الأمة".

وقال بن كرومب، عبر "تويتر": "هذا الحكم التاريخي يقرب عائلة فلويد وأمتنا خطوة أخرى من المصالحة بالسماح لهم بطي الصفحة عبر محاسبة المسؤولين".

بدوره علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحكم قائلا: "الحكم على الضابط السابق المدان بقتل جورج فلويد يبدو مناسبا، لكني لا أعرف كل التفاصيل".

واعتبر بايدن، أن "الحكم بالسجن على الضابط عادل"، قائلا: "لا أعرف كل الظروف التي أخِذت في الاعتبار، لكن (الحكم) يبدو لي عادلا".

تعزية لعائلة فلويد

وقدم الشرطي المدان بقتل فلويد، الجمعة "تعازيه" إلى عائلة الضحية.

وقال الشرطي الأبيض (45 عاما) خلال جلسة إعلان العقوبة بحقه: "بسبب المسائل القانونية العالقة، لست في صدد الإدلاء بتصريح رسمي في هذه المرحلة، ولكن باقتضاب، أحرص على تقديم تعازي إلى عائلة فلويد".

وأضاف في أول تصريح علني يدلي به منذ مقتل فلويد في 25 مايو/أيار 2020: "ستظهر في المستقبل معلومات جديدة، وآمل أن تكون مثيرة للاهتمام وتجلب لكم راحة الضمير".

وفي وقت سابق من الجلسة، طلبت عائلة فلويد من القضاء إنزال "العقوبة القصوى"، أي السجن أربعين عاما، بحق الشرطي.

وسأل شقيق فلويد تيرينس الشرطي "لماذا؟ ماذا كان يدور في رأسك حين جثوت بركبتك على رقبة أخي في وقت كنت تعلم أنه لم يكن يمثل أي تهديد؟".

من جهتها، قالت والدة الشرطي أمام المحكمة إن نجلها "إنسان هادئ وعاقل ومحترم"، مضيفة أنه "أعاد التفكير كثيرا في أحداث" 25 مايو/أيار 2020 و"قد رأيت الثمن الذي دفعه ولا أعتقد أن حكما شديدا سيكون جيدا بالنسبة إليه".

وواجه شوفين تهم القتل من الدرجتين الثانية والثالثة، بعدما طُرد من الشرطة.