محمد الفلاح - إصابة مئات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

السبت 26 يونيو 2021

أُصيب مئات الفلسطينيين، الجمعة، جراء قمع الجيش الإسرائيلي، لمتظاهرين ضد الاستيطان، في بلدتي بيتا وأوصرين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن408 إصابات وقعت، جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين في بلدتي بيتا وأوصرين في نابلس.

وأضاف: "تعاملت طواقمنا مع 245 حالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، بالإضافة إلى إصابة 69 مواطنًا بالرصاص المطاطي".

وذكرت مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني، خلال مواجهات اندلعت، االجمعة، بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وتنطلق مسيرات بشكل يومي في منطقة جبل صبيح احتجاجًا على إقامة بؤر استيطانية في المنطقة، حيث تتحول هذه المسيرات الشعبية لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي يحاول تفريقها باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز.