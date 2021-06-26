«الإكرامية»16 ألفاً والوجبة بـ37 دولاراً

إعداد: مصطفى الزعبي

في واقعة غريبة، شارك مالك مطعم بولاية نيوهامبشير الأمريكية صورة لفاتورة وجبة عشاء مع «إكرامية» سخية على موقع «فيسبوك»، تظهر «إكرامية» 16 ألف دولار، تركها زبون لنادلة، في حين أن سعر الوجبة 37 دولاراً.

وفي المنشور، شكر مايكل زاريلا صاحب المطعم الشخص على كرمه، وكتب زاريلا: «حضر إلى مطعمنا زبون كريم للغاية، نشكره على كرمه». وأضاف أن المطعم يفضل عدم الإفصاح عن هوية الزبون.

وسرد زاريلا الأحداث قائلاً: «جاء الزبون وطلب وجبة من الجبن بالفلفل الحار، ثم طلب «شيبس» ومخللاً وشراباً، وعندما همّ بالخروج أعطى النادلة المبلغ ومضى، ثم قال لها: لا تنفقيه كله على شخص واحد». وعندما رأت المبلغ، سألت الرجل عما إذا كان يمزح أو أنه مجنون. فلم يُجبها وخرج من المطعم.