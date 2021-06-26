شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجات النارية خطر داهم.. على الطريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد علاء

يقتربون من المركبات بشكل غير قانوني على الطرقات، مشكّلين تقصيراً واضحاً في الالتزام بمسافة الأمان، ويقودون بسرعات عالية بعضها يتجاوز السرعات القانونية للشوارع والطرقات، مسببين الكثير من الحوادث المرورية، بعضها مميت، وبعضها الآخر يؤدي لإصابات بالغة الخطورة؛ إنهم سائقو الدراجات النارية وغيرهم من العاملين في المطاعم والمتاجر لتوصيل طلباتها إلى الزبائن، بسرعة في التوصيل على حساب سلامة السائقين على الطرقات.

حذّرت دراسات سابقة لشرطة أبوظبي، من أن الإصابات الناتجة عن حوادث الدرّاجات النارية، تزيد بمعدل 35 مرة على ما تسببه الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات، فيما يكون الذين يقودونها، من دون ارتداء الخوذة الواقية، عرضة للكسور في الرأس، بنسبة أربع مرات عمن يرتدونها.

ودعت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، سائقي تلك الدراجات إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، للوقاية من الإصابات الناتجة عن الحوادث، وتشمل ارتداء الخوذة لوقاية أنفسهم من إصابات الرأس، والملابس المخصصة لقيادة الدراجات التي تحميهم، والتأكد من سلامة الدرّاجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية، والإطارات، وملصقات عاكسة للضوء في خلفية الدراجة.

مخاطر

وأوضح العميد محمد الحميري، مدير المديرية، إطلاق مبادرات عدة أخيراً، لتوعية سائقي الطلبات، بالتقيد بالسرعات المقررة، وتعريفهم بمخاطر السرعة التي تؤدي للحوادث المرورية، وتعزيز التعاون مع عناصر الشرطة ودوريات المرور للحدّ منها.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بغرس الثقافة المرورية في نفوس السائقين وسائقي توصيل الطلبات، لتوفير بيئة مرورية سليمة وآمنة، وجعل الطرق أكثر أماناً، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وعقد الشراكات الإستراتيجية، والتنسيق مع الجهات المعنية للالتزام بقوانين السير والمرور، للحدّ من الأسباب التي تؤدي لوقوع الحوادث.

فيما حثّ العقيد أحمد القبيسي، نائب مدير إدارة مرور أبوظبي، سائقي الطلبات على القيادة بحذر وخفض السرعة وترك مسافة أمان كافية، والانتباه، وعدم الانشغال بغير الطريق أو زيادة السرعة على التقاطعات، لإدراك الإشارة الخضراء، ما يؤدي إلى تجاوزها والاصطدام بالمركبات العابرة من الاتجاهات الأخرى، واتباع القيادة الآمنة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وسيلة سهلة

وأكد جمال العامري، الخبير المروري والمدير التنفيذي لجمعية «ساعد» للحدّ من الحوادث المرورية، أن الدراجات النارية وسيلة انتقال سهلة ورخيصة، وهناك فئتان يكاد ينحصر فيهما ركوبها، الأولى: العمال والباعة وعاملو البقالات والعاملون في توصيل الطلبات، والثانية: الشباب. مشيراً إلى أن الفئتين تتسببان بحوادث، لعدم الالتزام بقواعد استخدام المركبات، وكذلك تنقسم الدراجات النارية إلى فئتين، هما التقليدية، والترفيهية ذات العجلات الأربع، وتستخدم بشكل أكبر في موسم الشتاء، وفي البر.

زيادة الطلبات

وقال إنه في ظل وجود جائحة «كورونا» ارتفع الطلب على توصيل الطعام والسلع الأساسية، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات، ما شكّل زيادة في حركة الدرجات النارية في الشوارع والطرقات، مقارنة بما قبل الجائحة.

وتطرق العامري إلى أبرز التصرفات والسلوكات الخطأ التي يرتكبها سائقو الدراجات النارية، وهي عدم مراعاة والالتزام بمسافة الأمان، والتجاوز من الطرف الأيمن، والتجاوز داخل الدوارات، والسير عكس الاتجاه في المنافذ والمداخل والمخارج.

تعليمات مرورية

ودعا إلى ضرورة التزام مستخدمي الدراجات بقانون السير والمرور والسرعات المقررة والتقيد بالإجراءات الوقائية، للحماية من الإصابات الناتجة عن حوادثها، وارتداء خوذة للحماية، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات فيها، ووضع ملصقات عاكسة للضوء.

وطالب الجهات المختصة بحملات توعية مرورية لهذه الفئة من السائقين، لانتشارها في المدن والمناطق الخارجية لإمارة أبوظبي، لأن كل مطعم فيه على الأقل سائق توصيل طلبات واحد، ومن ثم هناك عشرات الآلاف منهم في الدولة، ما يشكل تحدياً على الجهات المختصة لتوعيتهم بالقيادة الآمنة، والبعد عن التفكير في سرعة التوصيل، على حساب السلامة.

كما طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على سائقي الدراجات النارية، وزيادة حملات التوعية.

حملات التوعية

وقال مبخوت عبدالله، إنه صدم سائق دراجة نارية العام الماضي، على الرغم من سيره الملتزم، لكن فاجأه السائق بالخروج من شارع جانبي، ونجم عن ذلك حادث أدى إلى إصابة سائق الدراجة بكدمات. داعياً سائقي السيارات إلى الانتباه خلال السير، خصوصاً التقاطعات.

وطالب محمد المزروعي الجهات المختصة بزيادة حملات التوعية بلغات عدة، ووضع لوحات إرشادية مرورية في الطرق والشوارع توضح المنع، أو السماح للدراجات بالسير، لتنبيه سائقي الدراجات النارية، وكذلك لتنبيه سائقي السيارات إلى أنه في هذه المنطقة قد يوجد سائق دراجة نارية.